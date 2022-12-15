Працівники ЗАЕС відмовляються укладати договори з Росатомом, – Центр нацспротиву

Окупанти безрезультатно змушують працівників Запорізької атомної електростанції укласти договір з російським “Росатомом”.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили України. Проте лишити станцію без нагляду професіоналів небезпечно, тому вони не можуть просто виїхати з Енергодару”, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, окупанти тиснуть на робітників, погрожуючи їх всіх звільнити з 1 січня й замінити на російських фахівців, частина з яких вже працює на станції на ротаційній основі. Проте українці відмовляються укладати договір з ворогом.з січня Енергоатом перестане виплачувати зарплату.