Працівники ЗАЕС відмовляються укладати договори з Росатомом, – Центр нацспротиву

Окупанти безрезультатно змушують працівників Запорізької атомної електростанції укласти договір з російським “Росатомом”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили України. Проте лишити станцію без нагляду професіоналів небезпечно, тому вони не можуть просто виїхати з Енергодару”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти тиснуть на робітників, погрожуючи їх всіх звільнити з 1 січня й замінити на російських фахівців, частина з яких вже працює на станції на ротаційній основі. Проте українці відмовляються укладати договір з ворогом.