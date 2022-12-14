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За добу росіяни пропустили лише дев'ять людей через Василівку на Запоріжжі

Водночас стають інтенсивнішими бойові дії на межі Запорізької та Донецької областей.

За добу росіяни пропустили лише дев'ять людей через Василівку на Запоріжжі
Фото: Злата Некрасова

Російські загарбники майже не випускають людей із тимчасово окупованих територій України. За добу через Василівку на Запоріжжі виїхало лише 9 людей.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

"Через несприятливі погодні умови та обмеження окупантів за добу лише 9 людей змогли перетнути “дорогу життя”. За спинами цивільних рашисти переправляють свою військову техніку, розуміючи, що ЗСУ не будуть гатити по мирному населенню", - зазначив Старух.

Також він додав, що українські військові тримають ешелоновану оборону на двох напрямках в області.

Водночас стають інтенсивнішими бойові дії на межі Запорізької та Донецької областей, сказав Старух.

Нагадаємо, що минулого тижня із захоплених росіянами частин Запорізької, Херсонської та Донецької областей до Запоріжжя окупанти випустили всього 421 людину.

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