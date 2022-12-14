​Від дій Росії загинули 184 українських спортсмени, – Зеленський закликав президента МОК ізолювати РФ на міжнародній арені

Через російську збройну агресію з 24 лютого загинули 184 українських спортсмени.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Із лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою”, – заявив Зеленський під час розмови з з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Президент закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України.

“Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів”, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у боях під Сватовим загинув тренер і суддя із самбо та рукопашного бою Ігор Чечинов.