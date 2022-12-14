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Українські артилеристи показали, як знищують росіян, які обстрілюють Херсон

Росіяни протягом останніх днів постійно обстрілюють Херсон та навколишні населені пункти.

Українські артилеристи показали, як знищують росіян, які обстрілюють Херсон
43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила
Фото: Finbarr O’Reilly

Американське видання The New York Times показало, як українські артилеристи знищують росіян, які обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра. 

Про це повідомила у Facebook 43-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Фоторезультатів ураженої техніки не буде. Важливіше — показати тих, завдяки кому на звільненому Півдні стало хоча б трохи спокійніше. Тих, завдяки кому "виходів" стає більше, ніж "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Finbarr O’Reilly

43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила
Фото: Finbarr O’Reilly
43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Нагадаємо, що 14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Також російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо – без жертв. 

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