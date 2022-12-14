Американське видання The New York Times показало, як українські артилеристи знищують росіян, які обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра.

Про це повідомила у Facebook 43-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Фоторезультатів ураженої техніки не буде. Важливіше — показати тих, завдяки кому на звільненому Півдні стало хоча б трохи спокійніше. Тих, завдяки кому "виходів" стає більше, ніж "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Фото: Finbarr O’Reilly

Нагадаємо, що 14 грудня, в першій половині дня російські війська обстріляли Херсон. Окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.

Також російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. Пошкоджені два поверхи. Попередньо – без жертв.