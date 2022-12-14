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Бойовика "ЛНР" засудили до 15 років позбавлення волі

Чоловік вступив до лав терористів із 2014 року.

Бойовика "ЛНР" засудили до 15 років позбавлення волі
Фото: Офіс генпрокурора

Жителя Луганської області засудили до 15 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ЛНР".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури жителя Луганщини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Прокурори довели, що чоловік із 2014 року вступив до лав терористів "ЛНР". Під час "служби" він забезпечував пропускний режим на блокпості при в’їзді до міста Лисичанськ, яке на той час було підконтрольне бойовикам.

Він перевіряв документи, а також здійснював особистий огляд громадян та речей, транспортних засобів, вів спостереження за прилеглою місцевістю.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх правоохоронців з Луганщини, які зрадили присязі України та почали співпрацювати з ворогом.

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