Люди, які зараз воюють, потребують заміни, - Маляр про мобілізацію

Після Нового року про це будуть говорити публічно.

Наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

Вона пояснила, що окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку агресії.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – зазначила Маляр.

За її словами, після Нового року про це будуть говорити публічно.

Нагадаємо, що 6 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що необхідності роздавати повістки на блокпостах сьогодні немає.