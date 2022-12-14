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Люди, які зараз воюють, потребують заміни, - Маляр про мобілізацію

Після Нового року про це будуть говорити публічно.

Люди, які зараз воюють, потребують заміни, - Маляр про мобілізацію
Фото: Міністерство оборони України

Наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Малярпередає Укрінформ.

Вона пояснила, що окрім компенсації втрат, у Збройних силах України є потреба у відновленні тих військових, які отримали поранення, а також у заміні тих, хто воює від початку агресії.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", – зазначила Маляр.

За її словами, після Нового року про це будуть говорити публічно.

Нагадаємо, що 6 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що необхідності роздавати повістки на блокпостах сьогодні немає.

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