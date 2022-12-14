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Окупанти планують знести квартал поблизу заводу “Азовсталь” у Маріуполі

Там досі живуть мирні жителі у напівзруйнованих будинках без світла і газу.

Окупанти планують знести квартал поблизу заводу “Азовсталь” у Маріуполі
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Пропагандистські пабліки оприлюднили мапу із планами руйнацій в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

Зазначається, що згідно з планами, окупанти мають на меті повністю знести квартал біля заводу “Азовсталь” у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вулиця Азовстальська.

“Там досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення”, – йдеться у повідомленні.

У міській раді додали, що таким чином росіяни продовжують руйнувати місто. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які окупанти цілеспрямовано бомбили під час облоги.

 

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти щодня зносять щонайменше один будинок. 

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