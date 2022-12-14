Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли будівлю Херсонської обласної адміністрації

За попередніми даними, поранених немає. 

Росіяни обстріляли будівлю Херсонської обласної адміністрації
Обстріл Херсонської ОВА
Фото: Кирило Тимошенко в Telegram

Близько 11 години російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграм.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Тимошенко в Telegram

Після виходу з Херсона і правобережжя області росіяни постійно обстрілюють деокуповані території. Влада закликає мешканців тимчасово переселитися до безпечніших міст.

Найбільше від ворожих обстрілів страждає Корабельний район Херсона. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також