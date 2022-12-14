Росіяни обстріляли будівлю Херсонської обласної адміністрації

За попередніми даними, поранених немає.

Близько 11 години російські війська обстріляли в Херсоні будівлю обласної адміністрації. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вогонь вівся з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Телеграм.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", – йдеться у повідомленні.

Фото: Тимошенко в Telegram

Після виходу з Херсона і правобережжя області росіяни постійно обстрілюють деокуповані території. Влада закликає мешканців тимчасово переселитися до безпечніших міст.

Найбільше від ворожих обстрілів страждає Корабельний район Херсона.