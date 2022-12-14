Президент Володимир Зеленський прокоментував ранкову російську атаку ударними безпілотниками. За попередніми даними, сили оборони України відбили всі БпЛА.

Звернення до українців опубліковано на сторінках у соцмережах президента.

"Ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо, всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени", – закликав він.

Нагадаємо, що ранкова атака була спрямована на столицю. В небі над Києвом і областю збили щонайменше 13 ворожих БпЛА іранського виробництва. Уламки влучили в адміністративну будівлю і чотири житлові будинки в Києві та приватний будинок у Вишневому. Даних про поранених немає.