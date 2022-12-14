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Зеленський прокоментував ранкову атаку безпілотниками: "Дякуймо ППО, не забуваємо про сирени"

За попередніми даними, збили всі ворожі БпЛА. 

Зеленський прокоментував ранкову атаку безпілотниками: "Дякуймо ППО, не забуваємо про сирени"
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував ранкову російську атаку ударними безпілотниками. За попередніми даними, сили оборони України відбили всі БпЛА.

Звернення до українців опубліковано на сторінках у соцмережах президента. 

"Ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо, всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь. Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени", – закликав він. 

Нагадаємо, що ранкова атака була спрямована на столицю. В небі над Києвом і областю збили щонайменше 13 ворожих БпЛА іранського виробництва. Уламки влучили в адміністративну будівлю і чотири житлові будинки в Києві та приватний будинок у Вишневому. Даних про поранених немає. 

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