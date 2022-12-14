Норвегія передала Україні 10 мостів для заміни зруйнованих

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу.

Норвегія відправить в Україну 32 трейлери з мостовими конструкціями на заміну зруйнованих внаслідок бойових дій.

Про це заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Norway Postsen.

"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - зазначила міністерка.

Очільник Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард наголосив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за потреби відновити мости.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.

"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Найближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли", - зазначила Гуйтфельдт.

Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині встановлять тимчасові мости, надані європейськими партнерами.