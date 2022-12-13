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Британія запровадила санкції проти РФ за удари по критичній інфраструктурі України

Під обмеження потрапили 12 старших командирів російських військових сил.

Британія запровадила санкції проти РФ за удари по критичній інфраструктурі України
Фото: rada.gov.ua

Велика Британія запровадила санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду.

Зазначається, що під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста.

У списку, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по об'єктах в Україні.

Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на цивільне населення, посилаючись на інформацію США. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.

"Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити" - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.

Нагадаємо, через російські обстріли з ладу виведена майже половина енергосистеми України. Наразі російськими військами знеструмлено в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі (ЛЕП).

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