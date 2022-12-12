Окупанти знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП, - Галущенко

Ситуація в енергосистемі залишається складною, сказав міністр.

Наразі російськими військами знеструмлено в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі (ЛЕП).

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, інформує пресцентр відомства.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами вражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Тривають відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації, щоб скоротити дефіцит в енергосистемі", - сказав Галущенко.

За словами міністра, енергетичне відомство в умовах, що склалися, має на меті використовувати обладнання не тільки для проведення поточних ремонтів, а й сформувати його запас, який дозволить відновлювати енергосистему після наступних російських ударів.

Як повідомили у Міненерго, учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору.

"Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнання для українських енергетичних компаній", - йдеться у повідомленні.

До Координаційної групи з енергетики G7+ входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, Україна потребує 1 млрд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.