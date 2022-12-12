В окупованому Скадовську підірвали авто колаборанта Булюка: він отримав поранення, водій загинув

Очевидці інциденту повідомили, що російська поліція на місце вибуху не приїхала.

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині 12 грудня вибухнуло авто колаборанта Віталія Булюка, повідомляє "Суспільне".

За словами очевидців, гранату підірвали близько 12.30 біля будинку, де мешкає підозрюваний у державній зраді. Від вибухової хвилі водій авто упав на кермо, а Булюк отримав поранення.

"Швидка" забрала обох осіб. При цьому російська поліція на місце вибуху не приїхала.

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що водій згинув, а Булюк перебуває у лікарні в Сімферополі.

Територію декількох кварталів довкола будинку колаборанта, а також центр Скадовська оточили, в'їзд та виїзд із міста заборонено. Окупанти проводять обшуки та перевірки документів.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Мелітополі пролунав вибух у під’їзді багатоповерхівки, де мешкає колаборант Андрій Бойко.

Раніше зафіксували вибух біля будинку одного з мелітопольських колаборантів, псевдокерівника КП “Водоканал” Юрія Онищука.