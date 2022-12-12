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Рятувальники просять не рибалити на звільнених від росіян територіях

Рекомендація є актуальною навіть якщо населений пункт вже був перевірений піротехніками.

Рятувальники просять не рибалити на звільнених від росіян територіях
Фото: ДСНС

Державна служба із надзвичайних ситуацій закликає утриматися від риболовлі на деокупованих територіях через мінну загрозу.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою. Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності! Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають рибалок дотримуватись таких правил:

  • Вибирайте для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця.
  • Прямуйте до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.
  • Уникайте нових для себе шляхів і не виїжджайте на узбіччя дороги.
  • Ретельно обстежте територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивіться під ноги.
  • Не виходьте на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.
  • Перевіряйте ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".

Нагадаємо, що в Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, на яких громадяни готують їжу та гріють воду в період відключення електроенергії.

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