​Інформація про замінування автовокзалу в Тернополі не підтвердилася, - міський голова

12 грудня з'явилася інформація про замінування будівлі автовокзалу в Тернополі.

Про це повідомив у Telegram міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі автовокзалу на вулиці Торговця, 7. На місці працюють спеціальні служби. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, днями у Києві поліція затримала псевдомінера торговельного центру. А раніше прихильник "русского міра" повідомив про "мінування" Офісу Президента через відключення світла.