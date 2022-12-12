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​Інформація про замінування автовокзалу в Тернополі не підтвердилася, - міський голова

Будівлю перевірили спеціальні служби.

​Інформація про замінування автовокзалу в Тернополі не підтвердилася, - міський голова
Фото: Антон Марчевський

12 грудня з'явилася інформація про замінування будівлі автовокзалу в Тернополі.

Про це повідомив у Telegram міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі автовокзалу на вулиці Торговця, 7. На місці працюють спеціальні служби. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що ця інформація не підтвердилася. 

Нагадаємо, днями у Києві поліція затримала псевдомінера торговельного центру. А раніше прихильник "русского міра" повідомив про "мінування" Офісу Президента через відключення світла.

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