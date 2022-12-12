У Чернівцях внаслідок вибуху газу загинув підліток

Ще три людини отримали травми.

Сьогодні вранці, 12 лютого, у Чернівцях стався вибух газу у приватному будинку по вулиці Слобідській. Внаслідок вибуху загинув підліток, ще двоє дорослих і одна дитина отримали травми.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

“Уранці 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській у місті Чернівці. За попередніми висновками фахівців, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух без подальшого горіння”, - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.