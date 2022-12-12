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У Чернівцях внаслідок вибуху газу загинув підліток

Ще три людини отримали травми.

У Чернівцях внаслідок вибуху газу загинув підліток
Фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 12 лютого, у Чернівцях стався вибух газу у приватному будинку по вулиці Слобідській. Внаслідок вибуху загинув підліток, ще двоє дорослих і одна дитина отримали травми. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області. 

“Уранці 12 грудня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській у місті Чернівці. За попередніми висновками фахівців, внаслідок витоку газу з газового котла у приміщенні кухні відбувся вибух без подальшого горіння”, - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопця, 2007 року народження, та передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої. Трьох інших осіб госпіталізовано до лікарні. 

Обставини події з’ясовуються. 

Нагадаємо, нещодавно у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.

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