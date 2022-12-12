Україна неодмінно переможе: Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ

У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з професійним святом.

Про це головнокомандувач повідомив у Facebook.

“Сердечно вітаю із Днем сухопутних військ Збройних сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими та посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна пам’ять полеглим воїнам!”, – написав він.

Залужний наголосив, що обов’язок ЗСУ продовжувати боротьбу за себе і за полеглих побратимів та підтримувати їхні родини.

Нагадаємо, 6 грудня Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України.