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Україна неодмінно переможе: Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ

Головнокомандуючий подякував Збройним силам за службу.

Україна неодмінно переможе: Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ
Фото: EPA/UPG

У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з професійним святом.

Про це головнокомандувач повідомив у Facebook.

“Сердечно вітаю із Днем сухопутних військ Збройних сил України! Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими та посестри! Дякую за службу і вірність присязі. Вічна пам’ять полеглим воїнам!”, – написав він.

 

Залужний наголосив, що обов’язок ЗСУ продовжувати боротьбу за себе і за полеглих побратимів та підтримувати їхні родини.

Нагадаємо, 6 грудня Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України. 

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