Не потрібно давати Україні урок моралі, – Кулеба щодо ударів по обʼєктах у Росії

Міністр нагадав, що з аеродромів, де лунали вибухи, злітають ракетоносії для ударів по людях і обʼєктах інфраструктури.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порадив не займатися моралізаторством тим, хто критикує можливі удари по військових обʼєктах у Росії. В інтервʼю програмі "Bericht aus Berlin" телеканалу ARD він зазначив, що його посада не передбачає коментарів подій, які відбуваються на російській території, повідомляє Укрінформ.

Однак зауважив, що саме з аеродромів Енегельс і Дягілєво, де минулого тижня в Росії лунали вибухи, злітають літаки, які ракетами обстрілюють енергетичну інфраструктуру та вбивають українців.

"Не потрібно давати Україні урок моралі", – заявив Кулеба, відповідаючи критикам можливих ударів по російській території з боку України.

Україна про причетність до вибухів на аеродромах не повідомляла, але західні медіа писали, що ударів було завдано з української території безпілотниками.

Кулеба визнав, що російські обстріли можуть призвести до повного блекауту. Водночас він не очікує масового виїзду українців з країни через складну ситуацію взимку, але вони можуть виїхати із міст до сіл.

Міністр також подякував Німеччині за надання допомоги у невійськовій сфері, але нагадав, що найкращим способом зупинити Росію є надання озброєння.

Стосовно зброї, Кулеба заявив в переліку обіцяної допомоги Німеччини поки що відсутні сучасні танки, але Україна працює, щоб ситуація змінилася. Він додав, що ФРН при цьому постачає інше озброєння, але чомусь поки не погоджується на Leopard2.

Нагадаємо, у листопаді посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про "підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну". У грудні німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела повідомила, що США сигналізували уряду Німеччини про схвалення постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2.

Згодом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн підтвердила, що США схвалюють передачу Німеччиною танків Leopard Україні. 9 грудня речниця Федерального уряду Німеччини зазначила, що Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання танків Leopard, але рішення ще не ухвалено.