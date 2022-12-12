У Словаччині запрацювала база для ремонту української військової техніки

Її відкрили в прикордонному з Україною місті Кошице за сприяння уряду Німеччини.

У словацькому Кошице 12 грудня запрацювала база для ремонту військової техніки ЗСУ. Про це повідомив Bild голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фрейдінг.

Центр із ремонту техніки облаштували в межах міжурядової угоди між Словаччиною та урядом Німеччини.

Очікується, що таким чином уряди та збройова промисловість забезпечать подальше використання важких озброєнь для протидії агресії Росії.

До ремонту техніки долучена німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Серед іншого, вона лагодить самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, повідомляє Zahid net.

Нагадаємо, Словаччина розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів, зокрема артилерійських, для потреб України. Країна має потужності для виробництва боєприпасів 120 і 155 калібрів.