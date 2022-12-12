На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
Росіяни заборонили рух вантажівок та "Газелей" Кримським мостом
ГоловнаСвіт

У Словаччині запрацювала база для ремонту української військової техніки

Її відкрили в прикордонному з Україною місті Кошице за сприяння уряду Німеччини. 

У Словаччині запрацювала база для ремонту української військової техніки
Ілюстративне фото
Фото: Арвідас Анусаускас

У словацькому Кошице 12 грудня запрацювала база для ремонту військової техніки ЗСУ. Про це повідомив Bild голова спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фрейдінг. 

Центр із ремонту техніки облаштували в межах міжурядової угоди між Словаччиною та урядом Німеччини. 

Очікується, що таким чином уряди та збройова промисловість забезпечать подальше використання важких озброєнь для протидії агресії Росії. 

До ремонту техніки долучена німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Серед іншого, вона лагодить самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, повідомляє Zahid net. 

Нагадаємо, Словаччина розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів, зокрема артилерійських, для потреб України. Країна має потужності для виробництва боєприпасів 120 і 155 калібрів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також