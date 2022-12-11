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​Підозрювані в державному перевороті у Німеччині закуповували зброю в Хорватії

Один із зловмисників проживав у цій державі, де оселився після одруження з хорваткою.

​Підозрювані в державному перевороті у Німеччині закуповували зброю в Хорватії
Німецькі поліцейські під час рейду в Берліні, 7 грудня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Радикальний рух "Райхсбюргер", члени якого є підозрюваними в організації державного перевороту в Німеччині, раніше купував зброю в Хорватії, повідомляє Jutarnji List.

Один із членів руху проживав у Хорватії. Тут він оселився після одруження з громадянкою цієї держави.

Поліція Хорватії та Управління з протидії корупції та організованій злочинності зірвали операцію з постачання зброї. Крім цього, арештували декількох хорватів, яких підозрюють у причетності до організації перевороту.

Розслідування розпочали з члена "Райхсбюргера" Александра Райхля. Він долучився до ультраправих у 2016-му. Через два роки правоохоронці отримали дані про закупівлю ним великих партій зброї і переправлення до Німеччини.

Співробітники силових структур Німеччини та Хорватії провели спільну таємну операцію. Під час неї перехопили телефонні розмови, з яких дізналися про хорватські автоматичні й снайперські гвинтівки, ручні гранати, пістолети й рушниці для організації замаху на вище керівництво Німеччини.

В межах розслідування в Хорватії арештували 16 осіб. Чимало з них уже мали судимості. А Райхля у 2020 році екстрадували до Німеччини з хорватом М. Мартином та ще одним членом "Райхсбюргеру". Їх визнали винними й ув’язнили.

Нагадаємо, 7 грудня у Німеччині тисячі поліцейських провели обшуки у більш ніж 100 помешкань за підозрою в підготовці державного перевороту.

Усього в причетності до підготовки до путчу підозрювали 52 людей, 25 із них були заарештовані.

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