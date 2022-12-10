У Румунії біля узбережжя Чорного моря знешкодили дрейфуючу міну, - Reuters

Військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначаэться, що міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що турецький вантажний корабель попередив ВМС про міну, що дрейфувала приблизно в 2,5 морських милях (4,6 км) на північ від румунського чорноморського порту Констанца.

Видання зазначає Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Його води поділяють Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна та Росія.

Міна, знешкоджена сьогодні, стала четвертою, з якою працювали румунські військові з березня. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили приблизно 40 мін у західних водах Чорного моря.

Нагадаємо, 10 жовтня в Києві одна з російських ракет вибухнула поблизу посольства Румунії.