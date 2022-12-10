Служба безпеки завершила обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. На території Харківської єпархії знайшли сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ. Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Усі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою.

Нагадаємо, раніше під час рейдів на об'єктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю, російські агітки, прапор і золотий герб Росії.