СБУ проводить обшуки у церквах УПЦ МП в Харкові, - Суспільне

Слідчі дії на території одного з храмів Харкова

Сьогодні, 10 грудня, у харківських храмах Української православної церкви Московського патріархату почалися обшуки. На території працюють люди з розпізнавальними знаками СБУ.

Про це повідомляє Суспільне Харків з посиланням на очевидців.

"Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова", - йдеться у повідомленні.

Суспільне повідомляє, що проведення обшуків його кореспондентам підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Надати коментар щодо причин обшуків він обіцяє впродовж дня, коли слідчі дії будуть завершені.

Нагадаємо, під час рейдів на об'єктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю, російські агітки, прапор і золотий герб Росії.