У приміщеннях Херсонської єпархії знайшли рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії.

На об'єктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю і російські агітки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Перевірки провели на території Пустинно-Миколаївського скита, який розташований у Чорнобильській зоні, а також у приміщеннях Херсонської єпархії УПЦ (МП).

"У результаті на території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури. Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року", - розповіли в спецслужбі.

Щодо затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП - порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Спецслужба перевіряє невідомих на причетність до злочинів проти державної безпеки.

На горищі скита співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яку зазвичай використовують у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

Тим часом у приміщеннях Херсонської єпархії знайшли рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. А інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами Росії та Білорусі, спецслужба взяла на опрацювання.

Також представники силових структур виявили пропагандистські матеріали, де прославляється країна-агресор.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, 9 грудня СБУ, добровольці та поліція прийшли з перевіркою до собору УПЦ (МП) в Борисполі. Напередодні у чотирьох єпархіях УПЦ МП знайшли крадені ікони, російські паспорти священників і "перепустки федеральних радників РФ".