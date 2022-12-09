Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном щодо надання Україні танків, але рішення ще не ухвалила

Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання танків Leopard, але рішення ще не ухвалено. Про це на брифінгу сказала представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона нагадала, що жодна з країн НАТО чи партнерів поки не надала українцям бойових танків.

"Наш принцип відомий: ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації", – заявила Гоффманн.

За її словами, США ніколи не вимагали і не просили Німеччину передати Україні бойові танки Lеopard 2.

"Німеччина як суверенна держава сама може вирішувати, що їй постачати та що не постачати", – додала вона.

Нагадаємо, у листопаді посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив про "підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну".

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела повідомила, що США сигналізували уряду Німеччини про схвалення постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2.

Учора очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн підтвердила, що США схвалюють передачу Німеччиною танків Leopard Україні.

Жодна країна за час війни Росії проти України поки не надала українцям сучасних танків. Україна давно запросила танки Leopard 2 і БМП Marder, проте канцлер ФРН Олаф Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно, щоб США спершу надали танки Abrams.