У Бучі на Київщині спалахнула трансформаторна підстанція

У місті Буча на Київщині загорілася трансформаторна підстанція.
Про це повідомили в пресслужбі КП "Бучасервіс".
Через загоряння підстанція вийшла з ладу. Наразі центральна частина міста залишилася без електропостачання.
За інформацією комунальників, на місці працюють фахівці ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно у компанії У YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень.
За інформацією Укренерго, станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.