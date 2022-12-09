У Бучі на Київщині спалахнула трансформаторна підстанція

В результаті центральна частина міста залишилася без електропостачання.

У місті Буча на Київщині загорілася трансформаторна підстанція.

Про це повідомили в пресслужбі КП "Бучасервіс".

Через загоряння підстанція вийшла з ладу. Наразі центральна частина міста залишилася без електропостачання.

За інформацією комунальників, на місці працюють фахівці ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно у компанії У YASNO пояснили, чому почастішали аварії в електромережі і порадили готуватися до регулярних відключень.

За інформацією Укренерго, станом на 11:00 8 грудня через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.