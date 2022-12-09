Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській АЕС

Представники АЕС зазначили, що "ядерна безпека" жодних критичних зауважень під час місії не виявлено.

Місія МАГАТЕ завершила роботу на Рівненській атомній електростанції. Інспектори надавали технічну допомогу Україні щодо ядерної безпеки та захищеності електростанції. Про це повідомили в фейсбук атомної електростанції.

Інспектори провели оглядові перевірки та обговорили питання ядерної і фізичної безпеки, аварійної готовності та реагування, поспілкувалися з керівництвом і персоналом станції.

За словами пресслужби станції, експерти МАГАТЕ відзначили, що персонал РАЕС продовжує експлуатувати станцію з високим професіоналізмом, відповідно до затверджених процедур та меж безпеки, попри складні умови через військову агресію росії в Україні.

"Системи безпеки РАЕС працюють ефективно, використовуючи багатоешелонний/багаторівневий захист та градуйований підхід. Важливо, що рівненські атомники оперативно реагують на виклики, які виникають після ракетних ударів росії по об’єктах енергетичної інфраструктури, та вдосконалюють діяльність. Щодо напряму «ядерна безпека» жодних критичних зауважень під час місії не виявлено. Станція експлуатується на високому рівні. На Рівненській АЕС успішно реалізовано постфукусімські заходи: зокрема підтримуються в готовності мобільні насосні установки та мобільні дизельгенераторні станції", – прокоментували результати місії експерти.

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів у листопаді енергоблоки українських АЕС, зокрема і Рівненської, були аварійно відключені. Станції працювали без генерації у систему.