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Кулеба - Гроссі: задля відновлення ядерної безпеки РФ має вийти із ЗАЕС

У Бухаресті сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу.

Кулеба - Гроссі: задля відновлення ядерної безпеки РФ має вийти із ЗАЕС
Кулеба і Гроссі в Бухаресті
Фото: Twitter Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ в Бухаресті заявив, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна вийти із Запорізької АЕС.

Про це очільник українського дипломатичного відомства повідомив у Twitter.

"Я розпочав свій візит до Бухареста із зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, у тому числі безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні міністра.

Водночас Гроссі повідомив, що МАГАТЕ збільшить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС для захисту своєї енергетичної інфраструктури", - написав він після зустрічі з Кулебою.

Нагадаємо, вчора радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що МАГАТЕ вимагає від РФ залишення її окупаційними військами Запорізької АЕС.

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