Кулеба - Гроссі: задля відновлення ядерної безпеки РФ має вийти із ЗАЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ в Бухаресті заявив, що для відновлення ядерної безпеки Росія повинна вийти із Запорізької АЕС.

Про це очільник українського дипломатичного відомства повідомив у Twitter.

"Я розпочав свій візит до Бухареста із зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, у тому числі безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні міністра.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022

Водночас Гроссі повідомив, що МАГАТЕ збільшить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні.

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС для захисту своєї енергетичної інфраструктури", - написав він після зустрічі з Кулебою.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP



I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Нагадаємо, вчора радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що МАГАТЕ вимагає від РФ залишення її окупаційними військами Запорізької АЕС.