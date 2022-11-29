Місцева влада має пояснити людям, чому в деяких будинках немає відключень світла, - Шмигаль

Місцева влада має пояснити людям, чому деякі будинки в українських містах не відключають від електроенергії, в той час як в інших випадках є тривалі відключення.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів.

"Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості. Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що 27 листопада Шмигаль заявив, що на кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми, однак залишається дефіцит потужності на рівні 20%.

Ситуація з електропостачанням погіршилася після російського ракетного обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені.