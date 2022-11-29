КМДА дала вказівки на випадок аварійних ситуацій з опаленням

У разі перебоїв зі зв’язком, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії.

Київська міська держадміністрація закликала організації, які відповідають за обслуговування теплопостачання в Києві, у випадку надзвичайної ситуації злити воду з опалювальних систем, якщо температура опуститься до мінус 3°C і нижче.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"У зв’язку із суттєвим похолоданням, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про всі обслуговуючі компанії, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

Відзначається, що у разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

Зокрема, якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що в Україні відновлено 316 об'єктів теплопостачання або 53,3% від загальної кількості уражених окупантами об'єктів.

Також після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста.