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В Україні відновили 53% уражених окупантами об'єктів теплопостачання

Особлива увага зараз до роботи на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини.

В Україні відновили 53% уражених окупантами об'єктів теплопостачання
Фото: interfax.com.ua

На сьогодні в Україні відновлено 316 об'єктів теплопостачання або 53,3% від загальної кількості уражених окупантами об'єктів.

Про це повідомляє департамент комунікацій "Нафтогазу" з посиланням на заяву голови правління компанії Олексія Чернишова.

Особливі зусилля наразі спрямовано на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей.

"Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі", – сказав голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, що 26 листопада у Києві теплопостачання відновили у 90% житлових будинків. 

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