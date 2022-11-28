В Україні відновили 53% уражених окупантами об'єктів теплопостачання

Особлива увага зараз до роботи на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини.

На сьогодні в Україні відновлено 316 об'єктів теплопостачання або 53,3% від загальної кількості уражених окупантами об'єктів.

Про це повідомляє департамент комунікацій "Нафтогазу" з посиланням на заяву голови правління компанії Олексія Чернишова.

Особливі зусилля наразі спрямовано на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей.

"Держава-терорист вкотре продемонструвала світові свою сутність. Також дякую всім енергетикам, які невтомно лагодять нашу інфраструктуру, щоб українці були зі світлом та в теплі", – сказав голова правління "Нафтогазу".

Нагадаємо, що 26 листопада у Києві теплопостачання відновили у 90% житлових будинків.