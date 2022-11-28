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Моделі жіночих бронежилетів надійдуть у ЗСУ після випробувань, - Резніков

Є українські виробники, які готові їх робити.

Моделі жіночих бронежилетів надійдуть у ЗСУ після випробувань, - Резніков
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Спеціальні моделі бронежилетів та шоломів для жінок уже проходять випробування у бойових підрозділах. Коли буде висновок, міністерство своїм наказом затвердить стандарт і замовлятиме ці системи захисту.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час Українського жіночого конгресу, передає Укрінформ.

«Стосовно забезпечення. За моїм дорученням завершує роботу робоча група, яка складається з працівників Міноборони, відповідальних за стандарти, що відпрацьовують моделі бронежилетів для жінок, шоломи. Є українські виробники, які готові це робити», - сказав міністр.

Він зазначив, що вже розроблені відповідні моделі, які проходять випробування у бойових підрозділах: «Як тільки буде звіт, що "так, воно працює, і нам зручно і легко", ми наказом затверджуємо цей стандарт, і з цього моменту замовлятимемо вже офіційно ці системи захисту».

За словами Резнікова, аналогічна історія з формою для жінок. 

«Тобто, ми хочемо, щоб не було ситуації, як із парадом і зі взуттям, щоб цього не було. Це рішення має бути прийнято на засадах, які ви скажете (жінки - ред). Нам це зручно, плюс стандарт і можливість індустрії виробляти», - зауважив міністр. 

Він запевнив, що ці питання у пріоритеті.

Нагадаємо, що за словами Резнікова, наразі безпосередньо у бойових діях беруть участь близько 5 000 жінок-військових. З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ загинула 101 жінка-військовослужбовець.

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