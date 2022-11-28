На Сумщині за пів дня зафіксували три десятки "приходів" із території Росії

Інформації про втрати серед жителів немає.

Російські окупанти з території РФ обстріляли Сумщину 28 листопада три десятки разів.

Про це повідомили в пресслужбі оперативного командування "Північ".

Так, упродовж 13.45-14.00 було зафіксовано 13 "приходів". Окупанти били з мінометів у районі населеного пункту Нововолодимирівка.

Від 15.55 до 16.10 росіяни 10 разів вдарили, ймовірно, з мінометів 120 мм, та двічі зі ствольної артилерії в районі Рожковичів.

У з 16.30 по 16.35 було п'ять "приходів", імовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда.

За інформацією ОК "Південь", втрат серед особового складу українських підрозділів і техніки немає. Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, у ніч на 27 листопада росіяни обстріляли із САУ околиці одного із прикордонних сіл Середино-Будської громади на Сумщині.

Вдень 27 листопада рашисти вдарили по громадах Сумщини з мінометів та ствольної артилерії.