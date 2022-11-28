Повідомлено про підозру сержанту міноборони РФ, який катував колишніх учасників АТО під час окупації Київщини, - ОГ

У катівні в підвалі катюжанської школи він утримував людей впродовж декількох днів погрожуючи розстрілом, б'ючи, катуючи та не даючи їжі й води.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки будівель в населеному пункті. Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків - колишніх учасників АТО", - йдеться у повідомленні.

Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування інших учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян.

Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування затриманих людей. Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації. Їм погрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і воду.

Нагадаємо, також судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю "ДНР", які прийшли з окупантами. Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київщини для пропаганди "идеи русского мира" серед місцевого населення.