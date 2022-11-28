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40% споживачів Київщини не мають світла, – голова ОВА

Ситуацію ускладнює погіршення погодних умов.

40% споживачів Київщини не мають світла, – голова ОВА
Фото: Пресслужба Укренерго

Через масовану ракетну ракетну атаку росіян, що сталася минулого тижня, близько 40% споживачів Київської області не мають світла.

Про це повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“За рішенням Укренерго на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 40% регіону наразі без світла. Це наслідки масованої ракетної атаки, що сталася минулого тижня”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що через негоду та зледеніння в Київській області зафіксовані обриви ліній та аварійні вимкнення. Енергетики працюють у режимі нон-стоп та роблять усе, щоб відновити електрику й повернутися до планових вимкнень із графіком.

Також в Київській області працює 278 Пунктів незламності. Їхня кількість буде збільшуватися.

Нагадаємо, під час відключень світла на Київщині рівень злочинності знизився.

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