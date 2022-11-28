​Деокупована частина Запорізької області забезпечена теплом, водою та світлом, – Старух

Деокупована частина Запорізької області забезпечена теплом, водою та світлом. Однак ворог продовжує обстріли. Тому щодня 700-800 людей централізовано евакуюють до більш безпечних регіонів.

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"За останню добу нас обстріляли 88 разів. З них 33 – безпосередньо по 17 громадах. За тиждень було понад 400 обстрілів. Більш ніж половина з них – по цивільній інфраструктурі. Вчора були зареєстровані 18 нових руйнувань… На жаль, вчора були поранені три людини. За минулий тиждень загинули три людини, шестеро – поранені", – заявив він.

Залишаються проблеми з електропостачанням, газопостачанням через перебиті газогони та мережі на тимчасово окупованій території області. На деокупованій території працюють усі мережі, тому вода, електрика та опалення в обласному центрі та громадах наразі є. Введені погодинні графіки обмежень, як по всій країні.

"Критична енергетична інфраструктура укріплюється. Проводяться роботи з її удосконалення… Але кожну добу 700-800 людей організовано евакуюються з неокупованої території на західну, центральну Україну та до інших більш безпечних регіонів. Також люди виїжджають до Європи. Цей потік не зменшується. Це багато людей. Щодня це майже тисяча людей", – додав він.

За його словами, ЗСУ продовжують тримати оборону та знищують місця скупчення окупантів.