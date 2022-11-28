Росіяни цілеспрямовано бʼють по будинках мирних у Херсоні, Донецька область частково без електрики, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

За минулу добу в Сумській області ворог протягом дня обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Без руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській області за минулу добу були три обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без втрат та руйнувань.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Білогір'я. Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів ворожими військами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпав Нікопольський район – росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Люди неушкоджені. Деталі атак уточнюються.

У Харківській області росіяни із ракет та артилерії бʼють по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах. Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих. Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка. На Старобільщині окупанти посилили рейди, які супроводжуються обшуками, арештами, вилученням речей, які сподобалися. Як повідомляють місцеві жителі, забирають електроінструменти, генератори, дрібну та велику техніку, телефони, гроші та коштовності.

У Донецькій ночі — обстріли позицій в районі населених пунктів Очеретинської, Авдіївської, Мар'їнської громад. Стабільно важка ситуація поблизу Бахмута та Торецька. Постійні артобстріли. Ворог зосередив зусилля на просуванні в напрямку Курдюмівки та Кліщіївки. Внаслідок бойових дій область частково без води й електрики. За добу на Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених.

Учора ворог завдавав ударів по акватериторії Очаківської громади в Миколаївській області, а також здійснив артилерійській обстріл берегової лінії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Російські окупаційні війська після відходу з правого берега Дніпра продовжують завдавати ударів по Херсону та області. Цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів. На сьогодні у Херсоні електропостачання відновлено для 17% побутових споживачів. В області продовжують цілодобово працювати бригади швидкої допомоги. До Херсонської обласної клінічної лікарні доставили з Німеччини обладнання для реанімаційного відділення. Нині в області відновлено 62 базові та три пересувні станції мобільного зв’язку. Надходить гуманітарна допомога.

Нагадаємо, загроза ракетних ударів зберігається по всій країни. Президент Володимир Зеленський закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.