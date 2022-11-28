Кличко виключив повну евакуаціїю зі столиці та закликав киян робити запаси

Мер Києва Віалій Кличко зазначив, що повної евакуації з Києва в разі затяжного блекауту не буде, можливий лише тимчасовий переїзд деяких жителів у передмістя.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кличко зазначив, що міська влада має бути готовою до різних сценаріїв, в тому числі й до поганих.

"На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", – сказав міський голова.

Мер також закликав киян врахувати різні сценарії і бути готовим. За інформацією військових, росіяни планують і надалі завдавати підступних ударів по інфраструктурі України, щоб залякати українців темрявою і холодом.

"Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони. І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", – додав Кличко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.