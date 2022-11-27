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У звільненому Херсоні світло дали 17% споживачів

Електрика з'явилася у 5 мікрорайонах міста.

У звільненому Херсоні світло дали 17% споживачів

Станом на вечір 27 листопада, у звільненому Херсоні електропостачання відновлено 17% побутових споживачів.

Про це повідомляє у Телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Вже зі світлом частково: Таврійський мікрорайон; Північний мікрорайон; Шуменський мікрорайон; мікрорайон Житселище; будинки в районі залізничного вокзалу.

«Якщо у ваших будинках ще немає світла, воно з’явиться найближчими днями. Наші енергетики продовжують над цим працювати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що фахівці операторів мобільного зв'язку за минулу добу відновили роботу двох базових станцій у Херсонській області.

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