Інспектори були у декількох десятках метрів від місця вибуху.

23 листопада інспектори патрульної поліції Києва опинилися за декілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок масованого ракетного удару росіян. Вони записали на відео, що відбувалося у перші хвилини після вибуху.

Відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Після прибуття на місце патрульні почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам. Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів у Києві 23 листопада загинуло 3 людини та 10 – постраждало, з них одна дитина.