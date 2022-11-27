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Патрульна поліція показала відео з місця ракетного удару у Києві, який стався 23 листопада

Інспектори були у декількох десятках метрів від місця вибуху.

Патрульна поліція показала відео з місця ракетного удару у Києві, який стався 23 листопада
Фото: Скрін з відео

23 листопада інспектори патрульної поліції Києва опинилися за декілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок масованого ракетного удару росіян. Вони записали на відео, що відбувалося у перші хвилини після вибуху.

Відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Після прибуття на місце патрульні почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам. Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів у Києві 23 листопада загинуло 3 людини та 10 – постраждало, з них одна дитина. 

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