23 листопада інспектори патрульної поліції Києва опинилися за декілька десятків метрів від місця, де стався вибух внаслідок масованого ракетного удару росіян. Вони записали на відео, що відбувалося у перші хвилини після вибуху.
Відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Після прибуття на місце патрульні почали надавати домедичну допомогу постраждалим. Одному чоловіку з важким пораненням кінцівки наклали турнікет та передали військовим медикам. Потім на місце подій приїхали додаткові екіпажі поліції, карети швидкої допомоги та рятувальники.
Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів у Києві 23 листопада загинуло 3 людини та 10 – постраждало, з них одна дитина.