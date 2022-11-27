В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали знищувати історичний центр міста.

Про це повідомляє у Телеграм радник мера міста Петро Андрющенко.

На підтвердження своїх слів він наводить відео знищення будинку на проспекті Миру, 85. Так росіяни намагаються приховати наслідки бомбардувань.

"Окупанти дістались до історичного центру Маріуполя. Пр. Миру 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої Світової перетворюється на сміття. Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилось живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності», - прокоментував Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі жителі стоять в чергах за водою та хлібом.

А через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.