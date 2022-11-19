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Розрахунків картками немає, маріупольці стоять у чергах на пошту

Отримання готівки в окупованому місті стало справжнім випробуванням.

Розрахунків картками немає, маріупольці стоять у чергах на пошту
Фото: Скрін з відео

Через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.

Відео радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував в Телеграм.

Андрющенко пише, що отримання готівки в окупованому місті стало справжнім випробуванням: місцеві мешканці вишукуються в довгі черги, щоб отримати гроші з банкоматів чи на пошті.

"За де-факто відсутності безготівкового обігу, звичних розрахунків карткою та інших благ цивілізації часів Українського контролю до окупації - прості дії перетворюються на челендж. Знущання над українцями в окупованому Маріуполі не має ані межі, ані точки зупинки", - наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.

Також у Маріуполі окупанти оголосили про знесення 147 будинків.

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