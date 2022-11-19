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За добу Росія втратила ще 420 окупантів, – Генштаб

Також ворог втратив шість танків. 

За добу Росія втратила ще 420 окупантів, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: надано автором

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів.

Також ворог втратив шість танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати: 

  • бойових броньованих машин – 5815 (+7)
  • артилерійських систем – 1867 (+2)
  • РСЗВ – 393 (+0) 
  • засоби ППО – 209 (+0)
  • літаків – 278 (+0) 
  • гелікоптерів – 261 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0)
  • крилаті ракети – 480 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2)
  • спеціальна техніка – 161 (+0)

"Разом переможемо!" – наголосили в Генштабі. 

Нагадаємо, ворог за добу завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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