За добу Росія втратила ще 420 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів.
Також ворог втратив шість танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5815 (+7)
- артилерійських систем – 1867 (+2)
- РСЗВ – 393 (+0)
- засоби ППО – 209 (+0)
- літаків – 278 (+0)
- гелікоптерів – 261 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0)
- крилаті ракети – 480 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2)
- спеціальна техніка – 161 (+0)
"Разом переможемо!" – наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, ворог за добу завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.