За добу Росія втратила ще 420 окупантів, – Генштаб

Також ворог втратив шість танків.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів.

Також ворог втратив шість танків. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5815 (+7)

артилерійських систем – 1867 (+2)

РСЗВ – 393 (+0)

засоби ППО – 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0)

крилаті ракети – 480 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4368 (+2)

спеціальна техніка – 161 (+0)

"Разом переможемо!" – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, ворог за добу завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.