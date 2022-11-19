Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі один підводний ракетоносій

Через шторм у морі можливе посилення мінної небезпеки.

Росія веде бойові дії вздовж берегів Дніпра, облаштовує оборонні рубежі із заглибленням в східному напрямку територій, здійснює передислокацію підрозділів в зону максимального віддалення від району ураження нашою артилерією.

У Чорному морі угруповання ворожого флоту з семи кораблів маневрує вздовж узбережжя ТОТ АР Крим. На бойовому чергуванні – один підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами", повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"З метою уточнення положення наших військ продовжує використання БпЛА в районах: Олешків, Львового, Голої Пристані, Берислав. Хоча через погіршення погодних умов кількість повітряних шпигунів суттєво зменшена", – зазначили військові.

Ворог бив із РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону.

З важкої артилерії протягом дня кілька разів обстріляно Червоний Маяк, внаслідок атаки дрону, спорядженого ВОГом ,в Бериславі поранено місцевого мешканця.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання.

На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані. Знищено сім окупантів і дві одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано.

На лівобережжі попередньо втрати противника складають 26 окупантів і два танки біля Олешок.

В морі помірний шторм, а значить імовірне посилення мінної небезпеки.

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Військові закликали дотримуватися правил повітряної тривоги.

Нагадаємо, від росіян звільнено всю Миколаївську область, окрім Кінбурнської коси.