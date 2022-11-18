Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено)

Подробиці поки не повідомляються.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники”, - написав Старух.

Голова ОВА пообіцяв надати подробиці згодом.

Оновлено 00:22 Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що через ворожу атаку половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання. Також в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець.