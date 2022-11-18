Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Ультраправі республіканці Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
Баланс сил змінився, Росія приречена на поразку, – Резніков
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
​В деокупованому Куп'янську в ліцеї вилучили понад 5 тис. російських підручників та атестатів
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
В боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов
В боях із російськими окупантами загинув столичний екскурсовод та активіст Сергій Міронов
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
За добу росіяни завдали п`яти авіаційних та 27 ракетних ударів по Україні, – Генштаб ЗСУ
За добу росіяни завдали п`яти авіаційних та 27 ракетних ударів по Україні, – Генштаб ЗСУ
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено)

Подробиці поки не повідомляються.

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено)
Фото: Олександр Старух

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники”, - написав Старух. 

Голова ОВА пообіцяв надати подробиці згодом. 

Оновлено 00:22 Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що через ворожу атаку половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання. Також в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується. 

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також