За день росіяни обстріляли три громади на Сумщині

На щастя, обійшлось без жертв.

Протягом дня 18 листопада російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Росіяни випустили по цих територіях 69 мін, снарядів та іншої вибухівки”, - повідомив Живицький.

У Середино-Будській громаді близько 10:00 по околицях одного з прикордонних сіл окупанти відкрили вогонь із “Градів” - 4 “прильоти”. Ближче до 17:00 з території РФ вівся артилерійський обстріл, 24 “прильоти”. В обох випадках без руйнувань.

Близько 10:00 росіяни випустили по Білопільській громаді 8 мін, без руйнувань.

А після 14:00 по двох прикордонних селам Шалигинської громади росіяни вели артилерійський обстріл, зафіксовано 33 “прильоти”. Снаряди вибухали на людських городах, полях, також є пошкоджені господарчі споруди та автівка. На щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.