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Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль

Імпорт якнайбільшої кількості енергогенеруючих засобів має допомогти Україні впоратись із наслідками російських обстрілів.

Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну генератори та зарядні станції, - Шмигаль
Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

За даними митниці, лише за вчорашній день в Україну було завезено 8577 генераторних установок.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами. Нібито дія рішення Уряду не розповсюджується на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції”, - зазначив голова уряду.

Він додав, що Кабмін прийняв протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. 

“Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди - закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ”, - звернувся Шмигаль до громадян.

Як раніше повідомлялось, на відновлення пошкодженої від російських обстрілів енергетичної інфраструктури України необхідно чимало фінансових ресурсів. Так, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. Щоб привести до ладу об'єкти операторів системи розподілу електроенергії необхідно мінімум 5 млрд грн.

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