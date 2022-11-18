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Міністерство молоді та спорту може бути розформоване, - ЗМІ

Це може статися у рамках реструктуризації Кабміну.

Міністерство молоді та спорту може бути розформоване, - ЗМІ

Міністерство молоді та спорту України може бути розформоване через анонсовану реструктуризацію Кабінету Міністрів України, інформує zn.ua.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови Кабінету міністрів України.

У новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20 (таблиця).

Лише 8 міністерств залишаються без змін і серед них немає Мінмолодьспорту.

Повноваження спортивного міністерства можуть бути передані федераціям з видів спорту, новому спортивному агентству або іншому міністерству.

Нагадаємо, міністром молоді та спорту України є Вадим Гутцайт, котрий напередодні виграв вибори на пост президента Національного олімпійського комітету.

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