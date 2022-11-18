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Окрім Саудівської Аравії, ще дві країни претендують на суперфайт Усик – Ф'юрі, - промоутер

У боротьбу за право прийняти поєдинок за абсолютну корону можуть вступити Катар та ОАЕ.

Окрім Саудівської Аравії, ще дві країни претендують на суперфайт Усик – Ф'юрі, - промоутер
Боб Арум і Тайсон Ф'юрі
Фото: Майкі Вільямс/TOP RANK

Co-промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум назвав три країни, які зацікавлені в битві з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Зазначимо, переможець стане першим в історії нової ери боксу з чотирма поясами абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.

"Я думаю, що всі на стороні Ф'юрі думають саме так, - сказав Арум BoxingScene. - І оскільки Егіс (Клімас, менеджер Усика, - прим. LB.ua) - мій добрий друг - і, до речі, Усик теж - я знаю, що вони так думають.

Тож я не бачу жодних перешкод для того, щоб провести цей бій до Рамадану. Це те, що хоче зробити Тайсон, і це те, що хоче зробити Усик. Тож було б божевіллям не здійснити цей бій в останній тиждень лютого, або в перший тиждень березня", - заявив Арум.

"Початок Рамадану — важливий термін, якщо вони хочуть не переносити цей бій на весну, бо всі країни Близького Сходу дотримуються мусульманського місяця посту, молитви та роздумів. Рамадан розпочнеться 22 березня та триватиме до 21 квітня", - зазначив промоутер.

При цьому Арум згадав Катар, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як країни, які можуть прийняти бій Ф'юрі - Усик, залежно від того, куди інвестори віддадуть перевагу вкласти гроші.

Нагадаємо, промоутер Усика Олександр Красюк назвав стадію переговорів бою з Ф'юрі за абсолютну корону "просунутою".

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