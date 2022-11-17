Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща говоритиме про ракетний удар на засіданні Радбезу ООН сьогодні
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
Польща може ініціювати сьогодні застосування 4 статті НАТО на засіданні Північноатлантичної Ради
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Ракету, через яку стався вибух у Польщі, могли випустити не з Росії, – Байден
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Польща відкликала свій запит активувати 4 статтю договору НАТО
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Епіцентр-Подоляни" слідом за "Прометеєм" вибув із Кубка Виклику

Українці поступилися іспанській "Мелільї".

"Епіцентр-Подоляни" слідом за "Прометеєм" вибув із Кубка Виклику
"Епіцентр-Подоляни"
Фото: facebook.com/epicentrpodolyany

Чоловічий волейбольний клуб "Епіцентр-Подоляни" завершив виступи у Кубку Виклику.

У матчі-відповіді український клуб на виїзді поступився іспанській "Мелільї" – 0:3 (19:25, 21:25, 21:25).

У першому матчі городоцька команда програла із аналогічним рахунком.

Раніше Україна втратила у цьому турнірі і "Прометей". Дніпряни за сумою двох матчів пропустили до наступного етапу ізраїльський "Хапоель Мате-Ашер".

Таким чином, серед волейбольних представників України у єврокубках залишився лише жіночий "Прометей". Команда Івана Пєткова зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів – перший матч запланований на 7 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також