"Епіцентр-Подоляни" слідом за "Прометеєм" вибув із Кубка Виклику

Чоловічий волейбольний клуб "Епіцентр-Подоляни" завершив виступи у Кубку Виклику.

У матчі-відповіді український клуб на виїзді поступився іспанській "Мелільї" – 0:3 (19:25, 21:25, 21:25).

У першому матчі городоцька команда програла із аналогічним рахунком. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше Україна втратила у цьому турнірі і "Прометей". Дніпряни за сумою двох матчів пропустили до наступного етапу ізраїльський "Хапоель Мате-Ашер".

Таким чином, серед волейбольних представників України у єврокубках залишився лише жіночий "Прометей". Команда Івана Пєткова зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів – перший матч запланований на 7 грудня.